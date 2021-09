Chiavari, procedono i lavori al parcheggio di corso Assarotti - LevanteNews

Continuano gli interventi di manutenzione straordinaria e riorganizzazione del parcheggio Assarotti.

Sono in corso le operazioni per la sistemazione dell’ingresso al Park, con l’introduzione di una nuova barriera d’accesso, una cassa automatica e la rimozione della centralina Arpal (che verrà riposizionata all’interno di piazzale Rocca). Si procederà poi con scavi funzionali all’installazione di nuovi impianti di illuminazione e di videosorveglianza e alla realizzazione di una nuova pavimentazione nell’area dell’ex binario morto, acquisito da RFI. Mentre, sono appena terminati i lavori al cordolo di separazione tra il marciapiede di corso De Michiel e il parcheggio.

“Prevediamo di poter concludere gli interventi di restyling entro l’anno- spiega l’assessore ai lavori pubblici, Massimiliano Bisso- L’annessione del binario morto ci ha permesso di ampliare la dimensione effettiva di utilizzo del parcheggio comunale dando avvio ad una riorganizzazione dell’area più funzionale, ridistribuendo gli stalli e migliorando la viabilità interna. Saliranno a 178 gli stalli a pagamento per le auto, ma con apposite tariffe per residenti, e a 42 quelli per i ciclomotori. A breve questo importante parcheggio di interscambio ritroverà la sua piena funzionalità ampliata e ammodernata”.