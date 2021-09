Chiavari: pino pericolante, intervengono i vigili del fuoco - LevanteNews

Ieri nella tarda serata i vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti in via Piacenza a Chiavari per tagliare un grosso pino domestico che minacciava di crollare. La diffusione di questi alberi veniva un tempo incoraggiata sia per fornire tavole da ponteggi all’edilizia, sia per abbellire giardini di ville e viali. Col tempo oltre gli aghi di pino che ostruiscono i tombini; le radici si sono dimostrate nemiche dell’asfalto e delle pavimentazioni in genere. Negli ultimi anni, forse anche per l’età, questi giganti si mostrano fragili e il loro crollo provoca spesso gravi danni. Da qui i frequenti interventi di eliminazione.