Chiavari: Ente Forma, corsi gratuiti - LevanteNews

Da Ente Forma Chiavari

Realizzare un sito internet, utilizzare editor di immagini, gestire e organizzare un e-commerce. Il mondo del lavoro ha sempre più bisogno di figure professionali legate al web. Ente Forma di Chiavari offre una possibilità di formazione gratuita in questi ambiti a giovani tra i 18 e il 29 anni che non hanno un’occupazione, non frequentano né la scuola né un corso di formazione. Lo fa proponendo due corsi di “garanzia giovani”.

Il corso “Web design & e-commerce” consiste in un percorso di 240 ore (articolato in 5 moduli formativi) al termine del quale saranno acquisite le competenze per la realizzazione di siti web e siti di e-commerce utilizzando diversi sistemi di gestione dei contenuti e linguaggi di programmazione e per la cura degli aspetti grafici.

Il corso “Operatore di punto vendita con competenze dell’ambito dell’e-commerce” prevede, invece, una formazione di 400 ore (4 moduli) ed è pensato per formare un profilo professionale che operi in imprese commerciali e nelle catene della Grande Distribuzione Organizzata.

Come detto, entrambi i corsi sono totalmente gratuiti e verranno svolti presso Ente Forma in viale Millo, 9 a Chiavari. Per informazioni 0185/306311 | mail info@enteforma.it | www.enteforma.it