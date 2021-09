Chiavari: "Depuratore, passaggio collettori in via Parma o nel fiume?" - LevanteNews

Giovanni Giardini, consigliere comunale in Chiavari “Cambia con me Chiavari da Tutelare”

La campagna elettorale nel 2017 era stata incentrata su “No al depuratore al Lido”. Mai , però era stato prospettato da parte del compianto Di Capua, dove collocare l’ impianto di Vallata.

Giorgio Canepa, invece, con Partecip@ttiva era intenzionato, a “trivellare i piedi della collina delle Grazie”, per ampliare il depuratore, già esistente a Preli.

La mia proposta, in quel periodo era di posizionare il depuratore di Vallata in Colmata, individuato come sito ambientalmente idoneo dalla Regione.

Dopo che la mia idea di collocarlo a Carasco, non fu presa da nessuno in considerazione.

Oggi, perché non rivedere alcune posizioni?

Da quando i vari Enti: Regione, Città Metropolitana, Iren, e Ato hanno definito di collocare l’impianto di Colmata sono passati circa 4 anni.

Da ultime notizie della stampa locale ci sono ancora da chiarire aspetti tecnici , economici e ancora più rilevanti, secondo me, il passaggio delle condotte che dovrebbero portare i reflui dalla vallata all’impianto sul mare.

Chiavari può dettare ancora le regole? Nella prossima campagna elettorale per le liste : Di Capua -Avanti Chiavari, Vola Chiavari e Partecip@tiva uno dei temi dominanti sarà “No alle condotte!!!”

No alle condotte in via Parma e in via Piacenza?

Passeranno dal fiume?

Si farà il prolungamento di viale Kasmann per contenerle?

Nell’incontro che si terrà il 7 ottobre p.v. nella Conferenza dei Servizi sul depuratore, a mio avviso, quello delle condotte è il tema principale.

In secondo ordine, nella proposta di progetto dei posteggi coperti (sempre in Colmata) si dovrebbe tener conto dei disagi che si dovranno subire.

Garantire i posteggi gratuiti ai chiavaresi e nello stesso tempo a pagamento (simbolico 1/2 euro giornalieri), per chi proviene da altri comuni, in particolare da chi beneficia dell’impianto fognario di Vallata nella nostra città.