Casarza: Prociv-Arci presenti alla fiera di San Michele - LevanteNews

Da Celestino Moruzzi, presidente Prociv-Arci

I Volontari del Gruppo di Protezione Civile dell’associazione Andrea Lazzarotto ODV di Casarza Ligure, affiliata a Prociv-Arci, hanno presenziato alla fiera di San Michele tenutasi ieri a Casarza Ligure in occasione dei festeggiamenti del santo patrono.



Presso la struttura allestita in fiera i Volontari hanno distribuito materiale informativo alla popolazione sulle principali norme di autoprotezione da adottare in caso di calamità. In tale occasione hanno anche raccolto adesioni e contributi economici per l’Associazione.

Con tale presenza l’Associazione ha voluto coinvolgere i cittadini della val Petronio su importanti temi come l’ambiente, la salute e la protezione civile.