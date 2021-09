Ha 15 anni l’adolescente che, uscito in canoa con due compagni e l’istruttore, non era rientrato a terra. Subito è scattato l’allarme. Guardia costiera e vigili del fuoco hanno battuto il golfo nella speranza di rintracciarlo. Calata la notte, forse spinto dalla corrente, è stato trovato dopo la 20 a Vernazzola. E’ apparso infreddolito e spaventato. Prima di riabbracciare i genitori è stato preso in consegna dal 118 per verificare le sue condizioni fisiche.