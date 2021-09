Camogli: lavori in via Romana, ordinanza sulla circolazione - LevanteNews

Dal Comune di Camogli

Ordinanza ad oggetto: Interdizione temporanea della circolazione veicolare nel periodo del 4 al 14 ottobre

2021 in via Romana all’altezza del civico 102 per lavori di messa in sicurezza della strada.

ordinanza 101 del 24.09.2021

… 1) La circolazione stradale in via Romana, all’altezza del civico 102 nel tratto interessato ai lavori di messa in sicurezza della strada, dalle ore 9.00 di lunedì 4 ottobre 2021 e sino alle ore 17.00 di venerdì 8 ottobre 2021 e dalle ore 9.00 di lunedì 11 ottobre 2021 fino alle ore 17.00 di giovedì 14 ottobre 2021, è così disciplinata:

a) E’ vietata la circolazione a tutti i veicoli, eccetto quelli al servizio della ditta incaricata dei lavori di messa in sicurezza della strada;

b) nello stesso tratto è vietata la sosta a tutti i veicoli, eccetto quelli al servizio della ditta incaricate dei lavori di messa in sicurezza della strada.