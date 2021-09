Zoagli: baracca completamente distrutta dal fuoco - LevanteNews

Misterioso incendio di una baracca in via dei Tessitori a Zoagli. Poco dopo le 12 i vigili del fuoco di Rapoallo, e in supporto quelli di Chiavari con un’autobotte non utilizzata, sono interevenuti circoscrivendo l’incendio, limitato così alla baracca. Questa, sprovvista di corrente elettrica e priva all’interno di sostanze infiammabili, è andata in cenere con gli oggetti che conteneva all’interno, come alcuni vasi di plastica. Ignote al momento le cause che hanno prodotto il rogo.