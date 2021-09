Val di Vara, fungaioli si perdono nei boschi di Pegui: intervengono i soccorsi - LevanteNews

Disavventura nei boschi di Pegui, in Val di Vara, per due fungaioli. Nel primo pomeriggio di oggi una coppia di amici residente in zona si è avventurata nel tratto boschivo che collega a Bruscarolo ma qualcosa però è andato storto. Un uomo di 72 anni, si è allontanato troppo non riuscendo più a tornare indietro.

Il secondo fungaiolo, 62 anni, non vedendo l’amico rientrare si è fermato e ha allertato i soccorsi. In breve tempo sono arrivati i Vigili del fuoco che hanno provveduto a rintracciare il 72enne e a riaccompagnarlo sulla strada principale per poi fare rientro a casa. Sul posto sono giunti anche gli uomini del Soccorso alpino.