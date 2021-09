Sestri-Chiavari-Rapallo-'Santa'- Sori: la programmazione ai cinema - LevanteNews

Animazione – Gran Bretagna 2021 – 70′ Arriva per la prima volta nei cinema italiani per il Back to School l’evento dedicato a Bing, nelle sale di tutta Italia solo il 30 settembre, 1, 2 e 3 ottobre. Un mix di episodi e giochi interattivi da fare insieme in sala. I Bingsters dovranno infatti aiutare Pico con il suo speciale libro di adesivi, scoprendo lungo la strada tutti gli animali preferiti di Bing!

007 No time to die

Ore: 16,45; 20,45

Regia: Cary Joji Fukunaga – Con: Daniel Craig, Lèa Seidoux – Gran Bretagna, 2021 – 163′

Ancora una volta Daniel Craig indossa lo smoking su misura di James Bond e si cala nel suo ruolo più famoso quello dell’agente segreto di Sua Maestà per affrontare nel film No Time to Die un avversario terribile (Rami Malek) che minaccia il mondo intero. Insomma siamo davanti alla sfida classica tra 007 e il supercattivo di turno in una partita a scacchi che vede come campo di gioco alcuni dei luoghi più suggestivi del pianeta. Ma in realtà No Time to Die, che vanta la regia Cary Joji Fukunaka, è molto più di questo.

Lunedì 4

007 No time to die

Ore: 16,45; 20,45

Martedì 5

Rassegna:”La grande arte al cinema”



Ezio Bosso: le cose che restano

Ora: 15,15; 17,30

Regia: Giorgio Verdelli – documentario – italia, 2021 – 107′

Ezio Bosso – Le cose che restano, a differenza dei precedenti, racconta un artista dalla presenza scenica esorbitante, tracimante di emotività, alla quale si era aggiunta l’evidenza di una malattia che muoveva istintivamente a empatizzare con l’uomo. Forse per questo Verdelli ha sentito l’esigenza di temperare i tanti momenti di performance live e di elaborazione teorica dalla viva voce di Bosso con una corposa serie di interventi parlati, non tutti forieri di informazioni essenziali ma accomunati dal calore della condivisione, della vicinanza sentimentale con il musicista torinese.

Rassegna :”Il grande cinema restaurato”

Fino all’ultimo respiro

Ore: 21.15

Regia: Jean-Luc Godard – Con: Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg – Francia, 1960 – 89′

Il protagonista è un eroe “nero” dei nostri giorni senza ideali, senza il romanticismo di un Humphrey Bogart o di un Jean Gabin (cui il regista continuamente allude in fulminei fotogrammi). Se la vita non ha senso, il giovane Belmondo la vive seguendo i suoi impulsi, che sono criminali: ruba un’auto, uccide un poliziotto, va a Parigi e, agganciata sbrigativamente una bella turista americana, se la porta a letto. Ma lei lo denuncia. Oggi il film è ritenuto il manifesto della “Nouvelle Vague”.