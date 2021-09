Sestri, canali: intervento di pulizia da corso Colombo a via Venti Settembre - LevanteNews

Dalla pagina Facebook del comune di Sestri Levante

Nuovo aggiornamento sugli interventi di pulizia dei corsi d’acqua, avviati all’inizio del mese di settembre.

In questi giorni sono infatti stati avviati i lavori su uno dei canali che corrono lungo corso Colombo fino a via XX Settembre in centro storico, che manifestava segni di malfunzionamento. Il canale è pertanto oggetto di pulizia accurata tramite l’utilizzo di un escavatore per la rimozione di detriti e prevenire quindi fenomeni di allagamenti in caso di intensi fenomeni atmosferici.

Proseguono a ciclo continuo anche le azioni relative al piano di pulizia delle caditoie della città con l’ausilio della mappatura geolocalizzata per monitorare in tempo reale lo stato di tutte le caditoie cittadine.