Santa, cittadinanza: gli orari di apertura dell'ufficio di Stato Civile - LevanteNews

Dalla pagina Facebook del comune di Santa Margherita Ligure

Il Comune di Santa Margherita Ligure informa la cittadinanza che l’ufficio dello Stato Civile sarà aperto al pubblico nelle mattinate di lunedì, mercoledì e venerdì, in orario compreso tra le 9 e le 12.

Il martedì, il giovedì e il sabato lo stesso ufficio riceverà esclusivamente per: denunce di nascita in scadenza, stesura di atti di morte e, previo appuntamento, per pubblicazioni di matrimonio e riconoscimenti.

Per prendere appuntamento è possibile telefonare allo 0185/205468 oppure scrivere una mail all’indirizzo statocivile@comunesml.i