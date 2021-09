Recco, messa in sicurezza del territorio: arrivati 550mila euro di fondi statali - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Ammonta a circa 550mila euro il finanziamento statale destinato al Comune di Recco. Fondi che saranno investiti per la messa in sicurezza di zone specifiche del territorio frazionale, in questo momento più esposte al rischio di dissesto idrogeologico e di frana, o che sono già state oggetto di problemi non ancora risolti. Sarà quindi indetto il bando di gara per selezionare le ditte che effettueranno i lavori, e di aggiudicazione alle stesse, entro la fine dell’anno in corso, con l’obiettivo di iniziare velocemente i lavori.

Nel dettaglio sono queste le aree interessate:

– via Pastene – 100mila euro

– via Alpini d’Italia – 200mila euro

– via dall’Alloro – 75mila euro

– via Verzemma per il rifacimento della parete rocciosa – 125mila euro – per la ricostruzione del muro – 55mila euro.

“Alcuni di questi interventi, cui l’ufficio lavori pubblici sta lavorando da tempo in termini di progettazione – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo – erano già stati finanziati con i fondi del bilancio comunale, in quanto non potevano più essere rimandati per ragioni di sicurezza e di incolumità pubblica. Il finanziamento consentirà di liberare questi fondi comunali, utilizzando quelli statali, destinandoli a ulteriori opere nelle frazioni, in quei punti dove è stata ravvisata la necessità di intervenire”.