RASSEGNA STAMPA. Terza dose e antinfluenzale in unica iniezione, verso l'ok - LevanteNews

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “Nove contagi e un ricovero ieri all’Asl 4”; “Terza dose e antinfluenzale insieme, in attesa dell’ok”; “Tamponi, ecco la svolta, farmacia di Sestri pronta”; “Cinema, teatri e palasport con la capienza ampliata”; “Gulliver, viaggio in 54 tappe”.

Sestri Levante: “Tigullio 2024, la squadra cambia fisionomia”. Sestri Levante: cimiteri, passata la modifica Stella Polare paga per il covid. Casarza Ligure: salotto letterario, si ricomincia. Lavagna: armati di martello colpiscono le auto. Chiavari: camionista ricercato dal 2013 beccato nell’area di sosta della A-12. Chiavari: non si ferma all’alt della polizia e si schianta. Chiavari: il Bandolo torna in presenza. Chiavari: depuratore, rinviata la conferenza dei servizi. Chiavari: no della Soprintrendenza all’ingresso alternativo al parco Rocca. Chiavari: slitta la manutenzione del camposanto.

Rapallo: muore durante immersione, aveva 52 anni e lascia moglie e quattro figli. Rapallo: pavimento crollato, edificio inagibile”. Santa Margherita Ligure: visita dell’ambasciatrice di Finlandia. Santa Margherita Ligure: Superando le barriere, il progetto arriva nel Levante. Santa Margherita Ligure: progetto San Lorenzo e Viale Rainusso stasera in Consiglio”. Portofino: elezioni, Matteo Viacava è l’unico candidato. Portofino: una serata doc a Castello Brown.

Camogli: gemellaggio con l’isola d’Elba nel nome di Raffaello Brignetti. Recco: Sea watching, i ragazzi alle Grazie.