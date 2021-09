Rapallo: il sindaco incontra il concittadino comandante della "Vespucci" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

Questo pomeriggio il Sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco ha fatto visita e si è complimentato con Massimiliano Siragusa, un rapallese appena nominato Comandante della Amerigo Vespucci, la nave che, nel 1962, è stata definita “La più bella del mondo” dalla portaerei americana Independence.

Il piacevole incontro, durante il quale è stato possibile parlare di interessanti progetti futuri per Rapallo, è avvenuto sottobordo alla nave che, in questi giorni, si trova nel Porto militare di La Spezia, in occasione della manifestazione “SeaFuture”.