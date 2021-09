Portofino Vetta, la Cenerentola del Parco - LevanteNews

Lungo la strada, o guardrail di legno marciti; lampioni rotti; arbusti che rubano spazio al panorama; muri che franano. Il complesso alberghiero di Portofino Kulm chiuso e transennato. Cosa intende fare l’Istituto assicurativo che ne è proprietario? Nel momento in cui nel Tigullio occidentale si investono milioni per aprire o migliorare gli alberghi qui, in una struttura meta del turismo europeo del primo Novecento, tutto sembra abbandonato al degrado. Se Portofino Mare vive una stagione da record, qui a Portofino vetta l’unica traccia di turismo è data dai camper posteggiati nel grande park davanti all’albergo; anche qui tanti stranieri attirati da questo dimenticato angolo di Paradiso.

La proprietà ha interessato società alberghiere che potrebbero essere interessate all’acquisto e gestione? L’amministrazione comunale si è messa a disposizione per invogliare alla riapertura della struttura? Nell’epoca del turismo green e dell’amore verso la sentieristica è possibile trovare un principoa azzurro che scopra questa Cenerentola del parco?