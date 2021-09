Ne: bando affitti, domande a partire da lunedì 4 - LevanteNews

Dal Comune di Ne riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Ne ha indetto un bando per la concessione di un contributo pubblico per far fronte al pagamento del canone di locazione anno 2020.

Il bando è rivolto ai conduttori di alloggi in locazione con contratto regolarmente registrato ad uso abitativo prima casa e aventi un ISEE inferiore a Euro 16.700,00.

Si può presentare domanda dal 04/10 al 12/11/2021, telematicamente attraverso il sito istituzionale del Comune di Ne (www.comune.ne.ge.it) oppure rivolgendosi all’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 o il Mercoledì dalle 15.00 alle 17.00.

L’Amministrazione ricorda, inoltre, che è stata prorogata all’11 Ottobre, la scadenza per richiedere i buoni alimentari-emergenza Covid19 finalizzati all’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità.

È previsto poi, per la fine del mese di Ottobre un ulteriore bando a sostegno del pagamento delle utenze domestiche.