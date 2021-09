Liguria, Giornata Mondiale del Cuore: 955 defibrillatori arrivi sul territorio - LevanteNews

Oggi è la Giornata Mondiale del cuore: in Liguria sono 955 i defibrillatori semiautomatici (DAE) attivi sul territorio, geo-localizzabili grazie al portale online regionale https://progettodae.regione.liguria.it/ che li individua e fornisce informazioni come disponibilità, scadenze delle piastre e stato delle batterie

Ogni anno circa 50mila persone sono colpite da morte cardiaca improvvisa, che può essere evitata grazie all’attivazione immediata dei soccorsi e al precoce inizio delle manovre di rianimazione

Cosa puoi fare in caso di arresto cardiaco?

Chiama il 112

Rispondi alle domande dell’operatore e segui le istruzioni

Se è presente un DAE, prendilo e segui le indicazioni dell’operatore

Chi può usare il DAE?

Può essere utilizzato da persone maggiorenni anche senza titolo di studio nell’ambito medico, è tuttavia necessario prima dell’uso chiamare il 112

Come funziona?

Il DAE analizza l’alterazione del ritmo del paziente e in caso di grave aritmia si predispone a erogare la scarica elettrica annunciando “shock consigliato” con un suono di allarme. A questo punto il soccorritore dovrà attivare la scarica facendo attenzione che nessuno tocchi il paziente. Importante: immediatamente dopo la scarica bisogna eseguire il massaggio cardiaco in modo assicurare un afflusso di sangue e quindi di ossigeno sia al cuore che al cervello