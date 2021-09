Casarza: ultimi due giorni di campagna, l'affondo di Perego - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Germana Perego, candidata sindaca



L’assenza della Amministrazione comunale in questi anni ha peggiorato la situazione occupazionale e lavorativa di Casarza. Il Programma di Germana Perego prevede un filo diretto con le attività occupazionali, supportando le realtà esistenti e incentivando i nuovi investimenti.

“Proprio in questi giorni abbiamo completato il giro di alcune delle attività occupazionali presenti nel comune di Casarza” dichiara Germana Perego, Candidata sindaco alle elezioni di Casarza Ligure.

“La lista di Prospettiva Civica ed io, sin dall’inizio della nostra campagna abbiamo deciso di intraprendere un vero e proprio giro di incontri, che proseguirà, con tutte le attività del nostro territorio, per conoscerne meglio la storia, ma soprattutto per parlare dei problemi che stanno riscontrando, per cercare insieme le soluzioni migliori per il nostro comune e per i lavoratori”

La lista e la Candidata hanno visitato quindi le attività industriali e non, del comune, iniziando un vero e proprio dialogo che diventerà quotidiano se Perego verrò eletta Sindaco. Purtroppo quello che lamentano anche le aziende, è un’incuria dovuta alla mancanza di programmazione e all’assenza dell’Amministrazione in questi ultimi anni.

“Siamo convinti che per lavorare al meglio, si debba parlare proprio con chi è sul campo ogni giorno: dalle opzioni per migliore la politica di viabilità, alle politiche di investimento sino a soluzioni di potenziamento.”

Il tema del lavoro nel programma elettorale di prospettiva Civica per Casarza ricopre un ampio spazio: Casarza ha la dimensione e le potenzialità adatte perché il tema occupazionale diventi uno dei punti forti del territorio comunale, arrivando a ricoprire a livello comprensoriale un ruolo centrale.

“Bisogna, non solo, supportare le attività e le realtà già esistenti, come il mercato a km zero, ma bisogna rilanciare Casarza come un terreno dove far insediare nuove attività innovative e di prospettiva” commenta Perego, anche attraverso un Patto con le scuole, le Università, imprese e il territorio.

La nuova visione occupazionale, come le start up, va incentivata anche attraverso delle agevolazioni fiscali. -“Anche in questo settore la cooperazione tra i vari comuni vicini va supportata ed incentivata, per cui è stato inserito il potenziamento del nuovo Polo formativo – Villaggio del Ragazzo, Confindustria e DHI Liguria.” Commenta Perego.

Non si può tralasciare il tema del turismo e del suo rilancio, bisogna coinvolgere le attività ricettive presenti e fare rete con tutta la Valle e tutto il Tigullio per proporre iniziative turistiche condivise. I precettori del reddito di cittadinanza vanno coinvolti per lo svolgimento di attività di pubblica utilità; La rete delle Associazioni e del Terzo Settore è una risorsa preziosa troppo poco coinvolta, per cui è necessario iniziare un dialogo e un confronto continuo per l’avvio di attività sociali, culturali e sportive.

“Il Comune”- conclude Perego- “deve diventare il primo punto di informazioni per le attività e le aziende”- per questo è stato pensato uno sportello bandi e finanziamenti, proprio per favorire le aziende ed i concittadini. “Ed è proprio per questo che gli incontri con le aziende proseguiranno, non possiamo considerare, in un momento storico politico ed economico, come quello che stiamo vivendo, il tema del lavoro come un tema marginale o di cui l’Amministrazione Comunale non si possa occupare. Le risorse ci sono, le occasioni e le possibilità anche, non bisogna lasciare soli i lavoratori e chi decide di investire da noi”.