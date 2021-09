Autostrade, barriere antirumore: stanotte chiuso il tratto Est-Allacciamento A12/A7 - LevanteNews

Dal sito di Autostrade per l’Italia

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire interventi relativi alle barriere antirumore, in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova est e l’allacciamento con la A7 Serravalle-Genova, verso Genova.

Verranno inoltre chiuse le piazzole situate nel suddetto tratto e si dispone il divieto di sosta a tutti i mezzi.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: per chi proviene da Livorno /Sestri Levante ed è diretto verso Savona vista la concomitante chiusura, sulla A10 Genova-Savona, del tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra’ verso Savona, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova est sulla A12, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A10 Genova-Savona, alla stazione di Genova Pra’, per proseguire verso Savona; per chi proviene da Livorno/Sestri Levante ed è diretto verso Serravalle / Milano: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova est, entrare sulla A7 alla stazione di Genova Bolzaneto, per proseguire verso Serravalle/Milano.