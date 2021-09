Tiro con l'arco/ Arcieri Tigullio in vetta al medagliere del Campionato Italiano 3D - LevanteNews

Dagli Arcieri Tigullio

Si sono svolti nello scorso fine settimana nello splendido scenario offerto dai fitti boschi dell’Irpinia i campionati italiani di tiro con l’arco nella specialità 3D giunti alla quattordicesima edizione.

I percorsi di gara realizzati dalla Associazione Arcieri della Stella con il supporto del Comitato Regionale Campano Fitarco nel comprensorio dell’altopiano del Lago Laceno hanno visto sfidarsi più di 400 arcieri in rappresentanza di 194 Società sportive provenienti da tutta Italia qualificati al campionato nelle rispettive categorie e tipologie di arco impiegato.

Si sono qualificati al campionato italiano ben otto arcieri della A.S.D. Arcieri Tigullio che hanno ben figurato nelle classifiche finali.

Al termine della prima giornata di gare, le normative Covid-19 non hanno permesso di effettuare gli scontri a squadre ma si e’ passati direttamente alla premiazione considerando i punteggi ottenuti nella competizione di qualifica. Si e’ aggiudicata la medaglia d’oro e il titolo di Campione di Italia la squadra femminile over 20 composta da Cinzia Noziglia, Monica Finessi e Iuana Bassi mentre la squadra over 20 maschile e’ giunta al quinto posto con Davide Vicini, Fabio De Ponti e Antonio Masuccio.

Il secondo giorno di gare e’ stato dedicato agli scontri per la composizione delle graduatorie necessarie allo svolgimento delle semifinali e delle finali. Gli arcieri tigullini che hanno partecipato agli scontri hanno battuto tutti i rispettivi avversari arrivando ognuno alla finale per la medaglia d’oro.

Nel terzo giorno di gare si sono svolte le finali disputate su sole quattro frecce e Michea Godano ha conquistato il titolo di Campione Italiano arco compound under 20 mentre si sono aggiudicati la medaglia di argento Alessio Noceti nell’arco nudo over 20, Davide Vicini nell’arco istintivo over 20 e Iuana Bassi nell’arco longbow over 20. Da segnalare l’aggiudicazione del titolo di Campionesse Italiane 2021 delle due componenti della squadra femminile degli Arcieri Tigullio Cinzia Noziglia nell’arco nudo over 20 e Monica Finessi nell’arco compound over 20.

Per completezza di informazioni, hanno partecipato ai Campionati non arrivando alle fasi finali Graziano Callegari arco nudo over 20, Massimo Scotti arco longbow over 20 e Andrea Scotti arco longbow under 20.

I due titoli conquistati al Campionato Italiano vanno ad aggiungersi al palmares della A.S.D. Arcieri Tigullio tenuto sotto controllo dal presidente Marcello Aquilano che sta febbrilmente effettuando il conto alla rovescia per l’aggiudicazione della Stella di Rubino della FITARCO, mancano pochissimi titoli all’ambito riconoscimento.