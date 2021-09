Stadi, cinema, e teatri: c'è l'aumento di capienza - LevanteNews

Teatri, stadi, cinema, arrivano buone notizie: il Cts ha dato l’ok per l’aumento di capienza con tale indicazione che potrà essere rivista nelle prossime settimane.

Previsto, in particolare, un aumento della capienza massima delle strutture al 100% all’aperto e all’80% al chiuso in zona bianca. Il Comitato Tecnico Scientifico raccomanda l’uso della mascherina e soprattutto venga fatta attenzione alla qualità degli impianti di areazione.

In ambito sportivo arriva la tanto attesa notizia per i tifosi: il Ferraris e il Comunale di Chìavari aumenteranno la loro capienza. Durante la riunione il Cts raccomanda che siano utilizzati tutti i settori per evitare il verificarsi di assembramenti e che siano rispettate le indicazioni all’uso delle mascherine chirurgiche e ci sia la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni”.

Per quanto riguarda i musei non sono state poste limitazioni ma soltanto una raccomandazione, quella di garantire l’organizzazione dei flussi per favorire il distanziamento tranne che non siano nuclei familiari.