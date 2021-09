'Santa': sabato all'arena Bindi "Vogare in piazza" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Canottieri Argus, Di Paolo Fizzarotti

Appuntamento con il canottaggio sabato 2 ottobre ai giardini di Santa Margherita Ligure. Nell’anfiteatro Bindi di piazza Martiri della Libertà ci sarà “Vogare in piazza”, manifestazione organizzata dalla società Canottieri Argus 1910 allo scopo di far scoprire il canottaggio alla popolazione: compresi i turisti che ancora sono presenti numerosi soprattutto nei week end.

L’Argus sistemerà nell’anfiteatro quattro remoergometri, e cioè dei simulatori di vogata in grado di misurare e comparare le prestazioni. Dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30 sarà possibile cimentarsi nella simulazione di vogata: la prova è aperta a tutti, dai 9 anni in su. I soci della Argus potranno dare informazioni sui corsi di canottaggio per bambini, giovani e adulti. La Canottieri Argus, fondata nel 1910, dispone di una sede a terra, con attrezzature sportive professionali e vasca di voga indoor, e di una sede con pontile a mare, all’interno del porto turistico.

La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Santa Margherita.