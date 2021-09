Riomaggiore: scontro auto-moto, centauro con trama spinale - LevanteNews

Dal 118 della Spezia

Alle 18 incidente stradale con dinamica maggiore per scontro frontale moto-auto lungo la strada Litoranea- Cinque Terre tra Riomaggiore e Manarola. Intervenuti sul posto: automedica Delta 1 con medico e infermiere, ambulanza CRI Spezia, Pubblica assistenza Vernazza, Vigili del Fuoco. Attivato anche l’elicottero Grifo. Il conducente della moto ha riportato politrauma e trauma spinale ed è stato trasportato con il velivolo Grifo all’Ospedale S.Martino di Genova. La conducente dell’automobile ha riportato trauma toracico ed è stata trasportata in codice giallo in Pronto Soccorso Ospedale S.Andrea La Spezia.