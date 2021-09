Recco, dal 1 ottobre torna a pieno regime lo spazzamento meccanico - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin comunicano: “Siamo giunti al settimo mese di servizio ed è terminata la fase di ‘start up’ che avevamo previsto come fase sperimentale, oltre a verificare il funzionamento dello stesso ed evidenziare i correttivi che si fossero resi necessari. Dal 1° ottobre lo spazzamento meccanizzato va a regime. Si procederà quindi ad effettuare anche la rimozione forzata delle vetture presenti sulle aree oggetto di pulizia, così come previsto, e non derogabile, dalle norme di legge”.

“Le modifiche apportate al termine della fase di ‘start up’ sono state di piccola entità. Tra queste: la modifica di alcune vie interessate e di alcune giornate stabilite per le operazioni di pulizia; l’individuazione delle 9 del mattino come l’ora entro cui dovranno terminare i lavori di spazzamento; il potenziamento della segnaletica verticale per migliorare l’informazione ai cittadini. Invitiamo tutti a prendere visione del calendario disponibile sul sito del Comune di Recco e sulle pagine social”.