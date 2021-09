Recco, concluso il Photo Contest #focacciadireccoigp2021 - LevanteNews

Dal Consorzio della Focaccia di Recco

Concluso il Photo Contest, alla presenza del funzionario incaricato Camera di Commercio di Genova il Consorzio, come previsto dal regolamento MISE sulla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premi, ha effettuato le selezioni delle 10 foto finaliste della terza ed ultima sessione del 21 agosto al 21 settembre del Photo contest #focacciadireccoigp2021 che hanno vinto pranzi/cene e box focaccia di Recco IGP presso le attività del Consorzio recchese.

Si è proceduto inoltre alla designazione dei due super premi finali assegnati fra tutte le foto postate dal 21 giugno sino al termine del contest.

238 i post inviati, 149 le foto in ordine con il regolamento, tutte belle, allegre e gioiose con grandi e piccoli, padroni con i propri animali, a casa, in giardino, in mare, in barca, all’interno dei locali associati o dovunque, con la focaccia di Recco col formaggio ed il suo “bollino” IGP, acquistata dai ristoranti, panifici, focaccerie e gastronomie consorziate di Recco, Sori e Camogli che hanno ottenuto ben 11843 voti /like.

Sono messaggi entusiasti quelli che arrivano dai vincitori, avvisati dal Consorzio tramite la funzione DIRECT di Instagram. I vincitori dei premi, 32 in totale, non sono solo liguri ma di ogni parte d’Italia e dovranno ritornare in Liguria, nei comuni della zona di produzione IGP, Recco, Sori e Camogli per ritirare il proprio premio, 15 “cene-degustazione per 2 persone” presso i ristoranti del Consorzio, 15 “box focaccia di Recco IGP” contenenti in un kg. di focaccia di Recco col formaggio IGP da ritirare presso i forni e asporti aderenti al Consorzio e i due “super-premi” consistenti in 2 soggiorni con cena, pernottamento e prima colazione per due persone nei due hotel associati.

Di recentissima generazione Instagram è stata lanciata solo nel 2010 con lo scopo di postare gli scatti fotografici ed è il social più in voga tra i giovani e con gli hashtag si vogliono creare tendenze … e la focaccia di Recco non poteva mancare. È stato questo un nuovo modo di promozione per il consorzio recchese che partendo dal suo profilo IG focacciadirecco_igp con #focacciadireccoigp2021 ha lanciato il suo primo Photo Contest con l’approvazione del MISE ed il Patrocinio Regione Liguria, Comune di Recco e Camera di Commercio di Genova.

Una novità che ancora una volta contraddistingue il Consorzio recchese, da sempre alla ricerca di un contatto sempre più vicino con la propria clientela, coinvolgendo attivamente in nuove iniziative i sempre più numerosi appassionati della FOCACCIA DI RECCO COL FORMAGGIO I.G.P.

Al link https://www.photocontestfocacciadirecco.it/photo-contest-2021 sono visibili le 30 foto vincitrici (10 per ogni mese di questa estate 2021) e le due superfinaliste firmate da @chiccapatti con una bocca rosso fuoco e @iperluca con l’ostia IGP sotto lente d’ingrandimento.

La Focaccia di Recco col Formaggio I.G.P. è solo in Liguria, nei comuni di Recco, Camogli, Sori e Avegno e nelle aziende consorziate:

Le attività aderenti al Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio:

Ristoranti a Recco: Alfredo – Angelo – Da Lino – Da ö Vittorio – Del Ponte – Manuelina – Vitturin 1860 – Manuelina Focacceria Bistrot. Ristoranti a Sori: Edobar – Il Boschetto.

Panifici a Recco: Panificio Moltedo G.B. via Assereto – Panificio Moltedo 1874 via XX Settembre – Tossini via Roma – Tossini via XXV Aprile.

Panifici e gastronomia a Recco: Tossini via Assereto – Tossini via Trieste.

Asporto a Camogli: Focacceria Revello dal 1964. Asporto a Sori: Focacceria Tossini.