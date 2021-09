RASSEGNA STAMPA. Rapallo capofila in Italia per l'economia sociale - LevanteNews

Oggi, martedì 29 settembre, auguri a Michele, Raffaele e Gabriele. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna: Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Proverbi: “Chi ha fame pulisce anche il tegame”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Rapallo capofila in Italia per l’economia sociale. Pianeta covid: “Terza dose nelle Rsa, pronti gli elenchi di chi va vaccinato”; “Settanta ragazzi immuni a tifare Entella”; “Cinque classi in quarantena, isolamento finito al Nautico”. Elezioni: al voto Portofino, Casarza Ligure, Orero e Favale (per il Secolo Bogliasco è una frazione di Genova ndr). Influenza: “Le farmacie del Levante disposte a somministrare il siero antinfluenzale”.

Sestri Levante: Andersen Run, tripla corsa. Sestri Levante: regolamento cimitero, modifiche in Consiglio. Lavagna: Alessandro Venuto, residente a Milano, premiato a Bologna per il libro su Triora. Cogorno: il Villaggio compie 75 anni, festa col vescovo. Chiavari: nuova pista ciclabile, opposizione all’attacco. Carasco: la consigliera Simona Celle dimissionaria.

Rapallo: pedalando senza fretta per far conoscere l’Avis. Rapallo protagonista di “L’amore non è un gioco”. Santa Margherita Ligure: lo Yacht Club a favore dell’Anffas.

Camogli: morto a Trieste Felice Israel, presiedette convegno della Massoneria a Portofino Vetta. Camogli: addio a Luigi cane che portava il cibo a domicilio durante il lockdown.