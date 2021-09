Rapallo, presentata la Rea Palus Race: sport e divertimento nel prossimo week end - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

Torna la prova atletica più attesa e temibile dell’anno. 21 suggestivi ostacoli abbinati alla corsa verso il Santuario di Montallegro e ritorno sul Lungomare Rapallese.

E’ stata presentata questo pomeriggio, nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso il salone consiliare del comune di Rapallo, la Rea Palus Race. Si tratta di una corsa ad ostacoli artificiali, che taglia il traguardo della VI edizione e che torna con un weekend, sabato 2 e domenica 3 ottobre, all’insegna dello sport e del divertimento.

«L’entusiasmo è davvero tanto, l’amministrazione anche quest’anno ha fatto il massimo per permettere il regolare svolgimento dell’evento – dichiara il Sindaco Carlo Bagnasco – sin da quando Andrea Molinari e tutto il suo staff ci hanno illustrato il progetto, lo abbiamo fortemente sostenuto. La manifestazione dà infatti grande visibilità alla città e valorizza il nostro splendido territorio costiero e collinare. »

«Siamo felici che questa manifestazione continui per trasmettere un forte messaggio di ripartenza a tutto il mondo dello sport, duramente colpito dal recente periodo – prosegue il consigliere allo sport Vittorio Pellerano – Insieme al Sindaco Bagnasco e all’intera amministrazione, ringrazio di cuore gli organizzatori, tutte le forze dell’ordine e i volontari che garantiranno le misure di sicurezza e presteranno assistenza durante la manifestazione. Saranno davvero interessanti anche gli eventi collaterali realizzati in collaborazione con diverse associazioni del territorio. Per tutte le necessarie informazioni e le iscrizioni invito a visitare il sito www.reapalusrace.it. »