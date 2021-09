Rapallo: il sub lascia moglie e quattro figli; immenso cordoglio - LevanteNews

Immenso cordoglio ha suscitato a Rapallo la notizia della morte del sub deceduto nell’area marina di Portofino. L’uomo, 52 anni, residente a Rapallo, operativo nel settore alimentare, lascia, infatti la moglie e quattro figli. Stamattina aveva deciso di effettuare una battuta sub che gli è stata fatale. Saranno gli accertamenti a stabilire se sia stato colpito da un infarto o da una risalita senza rispettare i tempi legati alla profondità. Gli amici tuttavia lo indicano come sub esperto che non avrebbe mai compiuto un banale errore. La morte sarebbe sopraggiunta in immersione, trasportato in banchina a Santa Margherita Ligure dal diving sono stati comunque compiuti tentativi per rianimarlo dal medicio del 118 e dai militi della Croce Rossa di Santa Margherita Ligure; purtroppo senza esito.