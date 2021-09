Rapallo: edificio di via Volta dichiarato inagibile - LevanteNews

Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, visti i rapporti redatti dai tecnici, ha dichiarato interamente inagibile lo stabile di via Volta dove, giorni fa, si era verificato il crollo parziale di un pavimento. In quell’occasione i vigili del fuoco avevano dichiarato inagibile sia l’appartamento dove si era verificata la voragine sia quello sottostante. Oggi l’ordinanza sindacale riguarda tutto l’edificio che presenta lesioni dovute a estese infiltrazioni di umidità, tali da rendere pericolosa la permanenza al suo interno. Subito dopo il crollo, sul posto era intervenuto anche l’assessore ai Lavori pubblici per rendersi conto delle necessità più immediate delle famiglie evacuate. Lo stabile è privato e sarà la proprietà a dover effettuare i lavori necessari per renderlo agibile.