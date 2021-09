Rapallo: asfalto in via Aurelia, poi a San Michele - LevanteNews

A Rapallo è in corso l’asfaltatura della via Aurelia di Levante, nella zona San Rocco. Inevitabili i disagi per rendere percorribile la carreggiata ammalorata per il passaggio dei tir durante le chiusure notturne dell’A-12 tra Rapallo e Chiavari o viceversa. Gli interventi sul territorio cittadino sono finanziati con un contributo di Società Autostrade pari a 250.000 euro.

Il cronoprogramma:

Da lunedì 4 ottobre e per le successive due settimane, sarà invece la volta di via San Michele di Pagana (dalla Spiaggia degli Archi all’intersezione con via Costantino Nigra).

Il 4 e 5 ottobre, dalle ore 22.00 alle ore 05.00 Via San Michele sarà chiusa alla circolazione veicolare per operazioni di allestimento del cantiere.

È previsto il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti interessati dalle asfaltature (segnalato con appositi cartelli) dalle ore 6 a fine lavori.