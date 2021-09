Ne, buoni mensa: le modalità di pagamento - LevanteNews

Dal Comune di Ne

Si avvisano le famiglie degli alunni delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado del Comune di Ne che, a partire da lunedì 4 ottobre 2021, avrà inizio il servizio di mensa scolastica.

In attesa della digitalizzazione dei buoni mensa, si informano i genitori degli alunni che il pagamento dovrà essere effettuato ESCLUSIVAMENTE tramite il sistema PagoPa, accessibile attraverso il portale istituzionale del Comune di Ne.

Per il ritiro (blocco da n.10 buoni cartacei) sarà necessario presentarsi, con la ricevuta di avvenuto pagamento, presso l’Ufficio Protocollo del Comune (NON PIÙ PRESSO IL BANCO BPM) dal LUNEDÌ al VENERDÌ, dalle ore 8.30 alle 13.00.

Si rammentano le tariffe per i diversi ordini scolastici (equiparate per alunni residenti e non) relative ad un blocco di n.10 buoni:

INFANZIA € 42,00

PRIMARIA € 45,00

SECONDARIA I GRADO € 50,00

Rimangono validi i buoni mensa dell’a.s. precedente, il cui utilizzo rimane invariato per il medesimo ordine scolastico, mentre per il passaggio da un ordine all’altro (Infanzia-Primaria; Primaria-Secondaria I grado) è necessario versare la differenza (Primaria: €0,30 moltiplicato il numero di buoni rimasti; Secondaria I grado: €0,50 moltiplicato il numero di buoni rimasti) tramite il sistema PagoPa e far, successivamente, validare il buono presso l’Ufficio comunale competente.

Nel momento in cui si passerà al “buono mensa digitale”, i buoni cartacei, ancora in possesso alle famiglie, verranno ritirati dall’Ufficio Comunale di competenza e monetizzati sul conto pre-pagato intestato all’alunno.