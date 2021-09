Monterosso: al lavoro con l'allerta, sanzionate due guide turistiche - LevanteNews

Dal Comune di Monterosso

Due guide turistiche sanzionate con verbale amministrativo e una serie di controlli sulle persone presenti a Monterosso, domenica 26 settembre. È l’esito dei controlli che la Polizia Municipale ha intensificato per il rispetto del Piano di Protezione Civile Comunale e delle Ordinanze attuate in seguito alla diramazione dell’allerta arancione su tutto il territorio.

Tra i vari divieti troviamo, infatti, quello di accesso su tutto il territorio comunale a gruppi turistici e comitive organizzate, sempre collegato al turismo anche il divieto di percorrere sentieri e il divieto di sbarco ed attracco al molo ai battelli turistici ed alle imbarcazioni con le quali viene effettuato servizio di trasporto marittimo passeggeri.

Tutte disposizioni studiate e progettate per tutelare le persone presenti sul territorio.

Ricordiamo per tanto, a chiunque voglia recarsi a Monterosso in caso di mal tempo, di consultare il sito Istituzionale per avere aggiornamenti in tempo reale su eventuali accorgimenti o restrizioni.