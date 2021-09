Lettere/ "Rapallo: cinghiali come Attila, ovunque passano sono guai" - LevanteNews

da Alessandro Bonino

Buongiorno, inoltro foto di stamattina relative all’ennesimo scempio causato da cinghiali nella notte in via del Molinello-Rapallo. Il problema è stato segnalato più volte alle autorità locali e regionali (servizio di vigilanza faunistica) ma senza esito.

Speravamo nelle piogge..per la risalita del branco che ci allieta da inizio estate ma evidentemente intendono prolungare la stagione sulla costa. Segnalo qui il problema perché, come si può vedere, ormai è diventata anche una questione di sicurezza stradale (pensiamo ad una moto o scooter che transita nella notte) e di tutela delle macchine posteggiate lungo la strada, tenendo presente che essendo qs. in discesa, il contenuto dei cassonetti rotola ovunque

Tralascio di sottolineare l’aspetto igienico e di decoro generale del tutto evidente

Si tratta come si sa di un problema che riguarda luoghi diversi e situazioni disparate, qui però si potrebbe facilmente risolvere posizionando dei cassonetti non spostabili e non raggiungibili dagli animali che alla fine sono a ben vedere quelli che si comportano secondo la loro natura.