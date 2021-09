Entella, Gennaro Volpe è amareggiato: "Vittoria gettata alle ortiche" - LevanteNews

“Abbiamo buttato via la vittoria, non si può fare una gara del genere e portare a casa soltanto un pareggio”: così al canale della società l’allenatore Gennaro Volpe, allenatore della Virtus dopo il 3-3 contro l’Olbia.

“Evidentemente non siamo una squadra matura per ambire a certe posizioni – ha proseguito – Abbiamo creato tanto ma alla fine il bottino è magro, sono arrabbiato. Se fin qui abbiamo subito nove reti c’è da migliorare come squadra”.

Volpe h lanciato un monito: “Noi dobbiamo andare al massimo sia in partita che in allenamento, quando non chiudi le partite succede che butti al vento una vittoria”.