Covid, nessuna decisione dal Cts sulle discoteche - LevanteNews

Se da un lato sono arrivate buone notizie per stadi (dal 50 al 75%), cinema e teatri (100% all’aperto ed all’80% al chiuso) e palazzetti /dal 25 al 50%), dall’altro è in alto mare la vicenda che riguarda le discoteche. Nella riunione che si è svolta ieri il Comitato Tecnico Scientifico non si è pronunciato a proposito della richiesta arrivata dal ministero dello Sviluppo economico di verificare la possibilità di una riapertura.

E’ cauto Silvio Brusaferro il quale ritiene opportuna “una progressione graduale nelle riaperture, basata sul costante monitoraggio dell’andamento dell’epidemia combinato con la progressione delle coperture vaccinali nonché degli effetti delle riaperture stesse”.