Informiamo che sul territorio Comunale, nella giornata di domenica, la tempesta di Fulmini ha danneggiato circa 30 lampade della Pubblica illuminazione.

Il danno è presente soprattutto sulle zone di Serra e Chichizola, ed in piccola parte anche in altre parti del territorio. Abbiamo prontamente avviato l’ordinativo del materiale necessario per la loro sostituzione ed appena reperito il manutentore interverrà con la riparazione.