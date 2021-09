Chiavari: all'asilo Soracco progetto Pollicino "Art in bosco" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Per tutti i martedì del mese di ottobre a partire dal 5, dalle 16.15 alle 17.15, l’asilo nido Soracco ospiterà il nuovo laboratorio sensoriale “Art in Bosco”, parte del progetto “Pollicino Briciole per il futuro”, dedicato ai bambini iscritti e frequentanti di età compresa tra i 20 e i 36 mesi.

Una serie di incontri all’aperto durante i quali i bambini, accompagnati dai genitori, potranno interagire con gli elementi naturali, sviluppare la propria creatività, concentrazione e socialità attraverso le attività manuali e il gioco, svolti grazie all’ausilio di educatrici qualificate.

“Un’ottima proposta che si aggiunge a tutte le altre iniziative previste dal progetto Pollicino, da sempre molto gradito dalle famiglie e che speriamo sappia attirare molti partecipanti anche questa stagione – spiega l’assessore ai servizi sociali e all’istruzione, Fiammetta Maggio- Un percorso sensoriale guidato da professioniste ed educatrici che proporranno pomeriggi all’insegna del gioco, dell’osservazione e della scoperta dei materiali naturali”.

Per prenotare è necessario rivolgersi al personale dell’asilo Soracco, compilare e consegnare un apposito modulo entro il 1° ottobre.

Per ulteriori informazioni chiamare 0185365355 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 11.30.