Camogli: passerella Punta Chiappa, transito e sosta vietati - LevanteNews

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo il testo dell’ordinanza 103 del 28-09-2021 con oggetto la chiusura temporanea e parziale tratto di via San Nicolò



Il Sindaco

PREMESSO che gli eventi atmosferici del 26 u.s. hanno causato alcuni smottamenti di

terreno in Loc. Punta Chiappa nel tratto compreso tra il ristorante “Da Drin” e

l’imbarcadero dei battelli (“Foce”).

RICHIAMATA la comunicazione pervenuta per le vie brevi in data 27/09/2021 dall’Ufficio

Tecnico comunale, volta al rilascio di ordinanza contingibile e urgente per il temporaneo

divieto di accesso e sosta nell’area interessata da detto smottamento individuato nel

tratto compreso tra il ristorante “Da Drin” e l’imbarcadero dei battelli denominato Loc.

“Foce”.

RILEVATO che sono state disposte immediatamente le necessarie ispezioni tecniche a

professionista geologo esperto volte a valutare le eventuali criticità sul versante a monte

del percorso pedonale.

RITENUTO necessario, al fine di evitare che si verifichino situazioni di potenziale pericolo

per la pubblica incolumità interdire temporaneamente la circolazione e la sosta pedonale

nel tratto compreso tra il ristorante “Da Drin” e l’imbarcadero dei battelli denominato Loc.

“Foce”, in attesa dell’esito delle verifiche tecniche di cui sopra.

ORDINA

per le motivazioni esposte in premessa, formanti parte integrante e sostanziale del

seguente dispositivo:

al fine di evitare che si verifichino situazioni di potenziale pericolo per la pubblica1.

incolumità, l’interdizione temporanea della circolazione e della sosta pedonale sul

percorso di via San Nicolò compreso tra il ristorante “Da Drin” e l’imbarcadero dei

battelli denominato Loc. “Foce” dalla data odierna 28/09/2021 fino al termine delle

verifiche tecniche in corso e della messa in sicurezza del tratto interessato;

l’Ufficio tecnico comunale, il Comando Polizia Municipale e le altre Forze dell’ordine.

sono incaricati, per la parte di competenza, della esecuzione della presente

ordinanza.