Borzonasca: domenica visita guidata all'Abbazia di Borzone - LevanteNews

Domenica 3 ottobre 2021, ore 15 a cura di Mirco Oriati e Rossana Rizzuto, visita dell’Abbazia di Sant’Andrea di Borzone.

L’antica abbazia di Sant’Andrea di Borzone, immersa tra le lussureggianti vallate del Tigullio, situata nel comune di Borzonasca, rappresenta un patrimonio per il panorama ligure e non solo.

Appuntamento all’ingresso dell’Abbazia.

La partecipazione è gratuita: un’offerta è gradita

L’evento svolgerà nel rispetto delle norme previste dal Decreto Legge n. 111 del 6 Agosto 2021

E’ raccomandata la prenotazione.

Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 3406071985 – 3497801818