Bogliasco, Luca Pastorino chiude giovedì la campagna elettorale - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Luca Pastorino

Giovedì 30 settembre alle ore 18,30 ai bagni La Caletta di Bogliasco si chiude in festa la campagna elettorale della lista civica Insieme per Bogliasco a supporto della candidatura di Luca Pastorino a sindaco dello stesso comune.

Sei candidate e sei candidati al consiglio comunale con il candidato sindaco Pastorino saluteranno le bogliaschine e i bogliaschini sulla spiaggia del paese, accompagnati dalla musica dei The Moochers, noto gruppo di musicisti locali. Un momento semplice e unito per dire grazie a tutti per questi mesi di supporto e di condivisione.

Si chiude sempre oggi la consegna dei programmi elettorali porta a porta, compito svolto direttamente dal candidato sindaco Pastorino che ha bussato a ogni uscio e – dove ha potuto – ha presentato personalmente i punti del documento. In ogni frazione, creuza, dalle località più impervie fino alle vie del centro, i candidati e le candidate hanno deciso di recarsi personalmente a consegnare i programmi casa per casa. A questo si sono accompagnati gli eventi pubblici di presentazione: il primo domenica 19 settembre sulla piazza della chiesa, a ruota nelle frazioni a partire da San Bernardo, per proseguire con Sessarego e Poggio.

Le elezioni a Bogliasco si terranno domenica 3 ottobre dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 4 ottobre dalle ore 7 alle 15 presso la sede dell’Istituto Comprensivo Bogliasco Pieve Sori di via Mazzini.