Zoagli: in Consiglio le richieste dell'opposizione - LevanteNews

Il Consiglio comunale di Zoagli è convocato per lunedì 11 0ttobre alle 9.30 e in caso la seduta andasse deserta o mancasse il numero legale per martedì 12 alla stessa ora. Un Consiglio in cui è protagonista la minoranza che porta alla pubblica discussione anche i temi più sentiti dalla popolazione.

Di seguito l’ordine del giorno:

1 Approvazione verbale della seduta precedente

2 interpellanza sul programmi di manutenzione previsti per il parco di Villa Vicini

3 Interpellanza su frana sita in via San Bernardo e futuri interventi

4) Interpellanza su soluzioni per ridurre la velocità sulla via Aurelia

5) Interpellanza per rivedere il transito di motocicli in via 20 Settembre per motivi di sicurezza.