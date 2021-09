Sestri, nel giorno del compleanno i tifosi ricordano Aldo Tassano - LevanteNews

Dalla pagina Facebook 27 settembre 1919

In una giornata di festa come quella di oggi, non possiamo non dedicare un pensiero ad un tifoso del Sestri che ci ha lasciato poche ore fa.

Ciao Aldo Tassano, c’è ancora chi ricorda quando il 20 ottobre 1991, nel corso di un Sestri Levante-Sestrese, l’attaccante verdestellato Corrado Pileddu, espulso per una palese scorrettezza vista dal direttore di gara, si era arrampicato alla griglia per prendersela con te.

Fortunatamente per Pileddu, la recinzione del campo era troppo alta. Ciao Aldone, gigante buono.