Dal Comune di Santa Margherita Ligure

Domani, martedì 28 settembre 2021, visita istituzionale a Santa Margherita Ligure dell’ambasciatore di Finlandia in Italia Pia Rantala Engberg in occasione del Sibelius Festival.

Programma: ore 12 arrivo in comune, ricevimento privato con il sindaco, a seguire conferenza aperta in sala del consiglio.

Nella foto l’ambasciatrice col presidente Mattarella