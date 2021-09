Pallanuoto, Bogliasco: Gaia Gagliardi nella lista dell'Under 20 - LevanteNews

Dalla pagina Facebook del Bogliasco 1951

Si è presentata a Bogliasco mettendo a referto 8 reti nelle 4 gare di Coppa Italia, contribuendo in modo decisivo alla qualificazione delle nostre ragazze alle Final Six della competizione.

Ma le belle notizie per Gaia Gagliardi non finiscono qui. Il nome del nuovo centroboa biancazzurro compare infatti nell’elenco stilato dal selezionatore della nazionale Under 20 tra quelli di coloro che da domani parteciperanno al collegiale di preparazione al Campionato Mondiale di categoria in programma in Israele a metà ottobre.