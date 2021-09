Chiavari: salute mentale, iniziativa dell'Asl 4 - LevanteNews

Dall’ufficio stampa dell’Asl 4

La Asl 4 con Onda, Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna torna a parlare di salute mentale per l’ottavo anno consecutivo, un giorno dedicato alle donne che soffrono di disturbi psichici, neurologici e del comportamento, aprendo le porte alla popolazione femminile

L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizio, stigma e paure legate alle malattie psichiche.

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it

Asl 4 ha organizzato per la Giornata Mondiale della Salute Mentale un Open Day venerdì 8 ottobre dalle ore 09.30 alle ore 12.30, presso il Centro di Salute Mentale – via G.B.Ghio 3 a Chiavari, in tale occasione verrà proiettato un video dal titolo: “Attraverso le chiusure: racconti di esperienze” presso la Sala del centro Diurno, il video ha la durata di circa 20 minuti circa e potranno partecipare massimo 8 persone a turno (con intervallo per disinfezione sala).

La prenotazione è obbligatoria telefonando al numero 0185/329336 a partire dal 29 settembre escluso sabato e domenica.

Verrà messo a disposizione degli ospiti materiale informativo ed ogni proiezione sarà introdotta dal saluto e dalla presentazione degli operatori del servizio.

Nella foto Paolo Petralia direttore generale dell’Asl 4