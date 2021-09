Camogli: muore a 56 anni, profondo cordoglio in città - LevanteNews

Si era sentita male giovedì scorso a Genova ed era stata ricoverata in ospedale. Un malore da cui non si è più ripresa. Cinzia Cavassa in Cordiglia era nativa di San Rocco dove domani alle 16 si svolgeranno i funerali. Gestiva una casa vacanza in località Case Rosse a villa Brunetto in via San Giacomo. Amava la natura e curava il suo terreno in una zona da cui si domina il Golfo Paradiso. Una foto su facebook la ritrae sorridente e solare come sempre con un bel mazzo dei suoi fiori in mano; una signora stimata appartenente a una nota famiglia camogliese. Lascia nel dolore il marito, noto a anche a Recco dove gestisce un’azienda per il recupero di mezzi, ed il figlio.