Camogli: la strettoia di via Bettolo accende il Consiglio comunale - LevanteNews

Giuseppe Maggioni e Claudio Pompei consiglieri di opposizione: due rulli compressori. Si è svolto questa sera il Consiglio comunale presieduto come sempre in maniera magistrale da Anna Arnoldi. All’otdine del giorno pratiche di bilancio e la creazione di un ufficio di avvocatura in convenzione con Santa Margherita Ligure, ma la parte più intrigante è certamente quella relativa alla viabilità introdotta da alcune interpellanze.

Agostino Bozzo e Claudio Pompei, separatamente, hanno espresso la loro contrarietà circa la strettoia venutasi a creare in via Bettolo dopo la costruzione di un marciapiedi a sbalzo che forse avrebbe dovuto essere più largo. Invece – come ha sostenuto Bozzo – la costruzione, tra carreggiata e marciapiedi, di un muretto largo alla base 24,50 centimetri anziché una ringhiera, ha sottratto spazio alla carreggiata creando una strettoia che origina rallentamenti e rischi. E’ stata cancellata anche la riga di mezzeria ed i posteggi, specie davanti al civico 19, come spiega Bozzo che propone provocatoriamente un senso unico alternato, sono pericolosi. Il sindaco Francesco Olivari assicura che la larghezza della strada è consentita, che la linea di mezzeria non esiste neppure nella provinciale via Mazzini e che la carreggiata, non passandovi più i pedoni, ha acquistato 50 centimetri di larghezza; sottolinea che a Camogli vi sono strade altrettanto strette; ma questo non giustifica la creazione di altre situazioni di pericolo. Claudio Pompei tocca un altro punto di cui già altre volte si è occupato il Consiglio: via Lorenzo Bozzo è una strada chiusa e a traffico e sosta limitati; i navigatori satellitari la indicano come strada per attivare al centro cittadino e molti automobilisti specie stranieri. la imboccano, costretti poi a difficoltose manovre per uscirne. Pompei suggerisce un lampeggiante (Bozzo aggiunge con un cartello scritto in quattro lingue) che indichi il divieto di immettersi in quel “budello”; forse – dice il sindaco – verrà adottata questa soluzione. Per altro la situazione è stata segnalata a chi gestisce i navigatori già nel 2019; alla vaga risposta, nulla è è seguito per correggere l’errore.