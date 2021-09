Bogliasco: chiusura campagna, Bucci a sostegno di Guelfo - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Guido Guelfo candidato sindaco a Bogliasco

Guido Guelfo candidato sindaco della lista “Per Bogliasco – Guido Guelfo sindaco” chiude la campagna elettorale martedì 28 settembre, ore 18, presso il MAA Beach, via Giuseppe Mazzini, 122A, Bogliasco. Interverrà il Sindaco del Comune di Genova e di Città Metropolitana Marco Bucci, per la seconda volta a Bogliasco a sostegno di Guido Guelfo. Ospiti della serata esponenti politici, sindaci e amministratori. Saranno presenti i dodici candidati al consiglio comunale. L’appuntamento sarà un’ulteriore occasione per Guelfo di salutare gli elettori e fare il punto su cosa si vorrà fare nei prossimi cinque anni per il comune di Bogliasco.