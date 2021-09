Val d'Aveto: "Giornata dei sentieri invasi da 40 jeep" - LevanteNews

Da Laura Arciola, Guglielmo Bellone, Marco Bertolini, Marina Chella, Davide Costa, Giulia Cozzino, Mara Iervasi, Evelina Isola, Giuseppe Maggiolo, Marian Mocanu, Gabriella Motta, Guglielmo Nencioli, Rosa Bianca Paneri, Greta Pastorino, Andrea Percivale, Heidi Pfeiffer, Pietro Piana, Chiara Polla, Andrea Pucci, Mauro Raco, Roberto Rinaldi, Sabrina Russo, Marco Salvo, Silvia Simonelli, Roberto Spada, Stefano Spadacini, Marco Trombino, Britta Ullrich

(La giornata dei Sentieri è stata comunque rinviata causa allerta ndr)

Domenica 26 settembre, in barba all’allerta arancione, ma soprattutto a

discapito del rispetto delle regole che dovrebbero vigere all’interno di un area

protetta, 40 jeep invaderanno la foresta demaniale delle Lame, un’area di

immenso valore naturalistico da sempre chiusa al traffico veicolare. Come è

possibile? La domanda va fatta all’Ente parco che ha autorizzato la

manifestazione

*****

Rezzoaglio, 26 settembre 2021

È appeso alla sbarra che impedisce al traffico veicolare privato l’ingresso nella

riserva generale della Foresta Demaniale delle Lame, il cartello che avvisa della

manifestazione di domenica 26 settembre. Una manifestazione sportiva non

competitiva “fuoristradistica 4X4” che prevede il passaggio di 40 jeep in uno

dei luoghi protetti più belli e suggestivi di tutta la Liguria. Il cartello precisa ”sarà

fatto del nostro meglio per non arrecare disturbo a escursionisti e ciclisti”.

Precisazione che sembra ancora di più una presa in giro nella giornata dei

sentieri liguri. Ma nessuno, finora, si è preoccupato del disturbo che si può

arrecare alla fauna e alla flora tutelate, in teoria, da quell’Ente che ha autorizzato

la manifestazione stessa. Siamo in un parco naturale, il cui fatto stesso di esistere dovrebbe impedire manifestazioni di questo tipo, i cui obiettivi dovrebbero essere conservazione

della biodiversità, sviluppo (sostenibile!) ed educazione.

L’area, nell’entroterra del Tigullio, è un parco regionale, poco più di 3000 ha, la

cui estensione negli anni si è sempre più ridotta, erosa dagli interessi di privati

che mai ne hanno compreso il valore. Ma adesso è troppo, se la Natura non può

parlare, a darle voce sono le guide ambientali escursionistiche della Liguria che

chiedono come sia possibile che il Consiglio direttivo del Parco abbia potuto

dare il consenso. L’ area è inoltre “Zona Speciale di Conservazione”, ZSC

(secondo la Direttiva Europa “Habitat” 92/43/CEE), il cui scopo è “salvaguardare

la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della

flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si

applica il trattato” (art 2).

Le guide, tutte persone con competenze professionali e accademiche,

sottolineano come una manifestazione di questo tipo possa essere ancora più

impattante proprio perché normalmente non è concesso il passaggio di mezzi a

motore (se non dei Carabinieri Forestali o del Parco stesso per motivi di ricerca e

di lavoro). La fauna locale, infatti, in luoghi protetti come questo non è abituata

al passaggio di mezzi e, con le recenti piogge e il clima umido, moltissimi anfibi

(tutelati dall’art. 16 della Legge regionale 10 luglio 2009, n. 28) in questi giorni si

sposteranno, finendo inevitabilmente vittime del passaggio di 160 ruote motrici.

Un massacro annunciato!

Anche l’ex Presidente del Parco dell’Aveto, Giuseppe Maggiolo, si unisce allo

sconcerto: “pur nei controlli, nelle precauzioni e nelle misure che di certo sono

state previste per questo evento, il mio pensiero è che una manifestazione

siffatta debba essere svolta al di fuori di qualsiasi area protetta, specie se così

sensibile come la zona delle Lame – Agoraie”.

C’è da chiedersi chi si prenderà la responsabilità di aver creato un precedente

del genere che avrà conseguenze pesantissime sul benessere della fauna e di

tutta l’area in generale. In questa storia a perderci non è solo il Parco dell’Aveto,

ma tutti noi, il cui benessere e salute dipendono dalla biodiversità. Ma ancora

non lo abbiamo capito.